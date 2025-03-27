«Держится молодцом»: получивший 5,5 млн рублей на лечение Лев Лещенко выйдет на сцену 9 Мая

Представители культурного фонда Льва Лещенко прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о редком заболевании 83-летнего артиста, из-за которого его мучали слабость, одышка и боли в теле.

«С ним все в полном порядке. Мы не комментируем темы здоровья», - заявили aif.ru представители Лещенко.

Собеседник издания также заверил, что исполнитель хита «Родительский дом» чувствует себя хорошо и будет выступать на праздничном концерте, посвященном 9 Мая.

Вместе с тем, продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что Лещенко действительно стал выглядеть несколько хуже, но при этом держится бодро.

«Знаю, что Льву Валериановичу все-таки уже сложно выходить на сцену. Я так понимаю, что самочувствие тоже не очень, но он держится молодцом», — заверил Дворцов.

Ранее сообщалось, что на лечение редкого заболевания, которым страдает 83-летний певец Лев Лещенко, из государственного бюджета дополнительно выделили 5,5 миллиона рублей. Этих денег хватит на трехмесячный курс. Лещенко диагностировали транстиретиновый амилоидоз, возникший из-за мутаций гена белка транстиретина. Из-за этого недуга в организме появляются расстройства, а также проблемы с сердцем.