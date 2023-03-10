Держится из последних сил: Розембаум в пятнах и с крайне болезненным видом напугал россиян

Певец Александр Розембаум записал видеопоздравление женщинам, в котором появился с возрастными пигментными пятнами на коже и весь в глубоких морщинах. Поклонники всерьез обеспокоены здоровьем 71-летнего артиста – ранее он всегда выглядел подтянуто и бодро.

На кадрах Розембаум буквально держался из последних сил. Поклонники обратили внимание на крайне болезненный вид артиста.

Многим бросились в глаза пигментные пятна, которыми усыпана кожа, обвисшие и поредевшие усы.

Россияне стали переживать за здоровье кумира. Поклонники пришли к выводу, что с певцом перед выступлениями тщательно работают гримеры.

Ранее певица Лолита рассказала, что известный композитор Аркадий Хоралов попал в больницу с нервным срывом, покрытый пятнами. Автора хитов Алсу и Любови Успенской в ближайшее время могут выселить из единственной квартиры - композитор боится, что станет бомжем.