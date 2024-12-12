«Держим ушки на макушке»: актриса Голубенцева на вручении госнаград в Кремле попрощалась голосом Степашки

Актриса Наталья Голубенцева на церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля попрощалась с присутствующими голосом своего персонажа. Напомним, она озвучивает Степашку в программе «Спокойной ночи, малыши!»

Соответствующие кадры приводит Telegram-канал SHOT.

«Мы со Степашкой хотим сказать: «Спокойной ночи, девочки и мальчики!» Держим ушки на макушке», - произнесла Голубенцева.

Президент России Владимир Путин, вручавший 12 декабря госнаграды, на это улыбнулся и поаплодировал. Известно, что Голубенцевой было присвоено звание народной артистки России.

На церемонии сегодня также присутствовала композитор Александра Пахмутова. Путин назвал ее «мелодией нашей страны».