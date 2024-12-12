Опубликовано 12 декабря 2024, 18:211 мин.
«Держим ушки на макушке»: актриса Голубенцева на вручении госнаград в Кремле попрощалась голосом Степашки
Наталья Голубенцева на вручении госнаград в Кремле попрощалась голосом Степашки.
© Starface.ru
Актриса Наталья Голубенцева на церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля попрощалась с присутствующими голосом своего персонажа. Напомним, она озвучивает Степашку в программе «Спокойной ночи, малыши!»
Соответствующие кадры приводит Telegram-канал SHOT.
«Мы со Степашкой хотим сказать: «Спокойной ночи, девочки и мальчики!» Держим ушки на макушке», - произнесла Голубенцева.
Президент России Владимир Путин, вручавший 12 декабря госнаграды, на это улыбнулся и поаплодировал. Известно, что Голубенцевой было присвоено звание народной артистки России.
На церемонии сегодня также присутствовала композитор Александра Пахмутова. Путин назвал ее «мелодией нашей страны».
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал SHOT
Автор:Лилия Караева