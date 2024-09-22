Держась за руки: Ольга Бузова намекнула, что улетела в отпуск с новым возлюбленным

Ольга Бузова намекнула, что улетела в отпуск с новым возлюбленным. Об этом стало известно из соцсетей.

21 сентября Ольга Бузова рассказала, что улетает на отдых за границу. Знаменитость опубликовала несколько историй, в которых намекнула, что отправилась в отпуск не одна. Она рассказала, что ночью ее разбудили, чтобы пойти на ужин.

Уже после ужина, внимательные подписчики заметили, что Бузова выложила историю, где она держится за мужскую руку. Кто именно отдыхает с певицей, она не рассказывает.