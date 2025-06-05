«Держался стоически»: Сафронов рассказал о борьбе с раком Евгения Доги

Художник Никас Сафронов рассказал о «стоической» борьбе Евгения Доги с раком. Его слова передает Kp.ru.

3 июня стало известно о смерти композитора после 20-летней борьбы с раком. Никас Сафронов, который был близок с умершим, сообщил, что тот никогда не жаловался на здоровье и «держался стоически». По словам художника, талантливые люди всегда уходят из-за нервов и переживаний.

«Женя старался не поднимать эту тему. И держался стоически... Дога состоялся во времена СССР, потому что в советское время всем талантливым людям давали возможность показать свои творческие таланты. Большие таланты часто уходят из-за нервов, переживаний, неудовлетворенности, непризнанности. Он создавал уникальные произведения, которые украшали мир», — высказался Никас.

Никас отметил: когда композитор жил в России, то их встречи были частыми. Дога приходил к нему на дни рождения, семейные праздники. Художнику всегда было комфортно общаться с умершим.

«С ним было очень тепло и комфортно общаться. Он был удивительным человеком: мягким, тонко чувствующим. И невероятно талантливым… От нас ушла настоящая легенда», — заявил Никас.

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