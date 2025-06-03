«Жалко, если увезут за рубеж»: Сафронов высказался о найденной картине Васнецова, выставленной на торги

Картина Виктора Васнецова «Боярин» была обнаружена в семейном собрании работ астронома Авенира Яковкина и выставлена на торги со стартовой ценой в 27 млн долларов. В беседе с сайтом «Страсти» художник Никас Сафронов рассказал, можно ли продавать найденные картины, а не отдавать в музеи. А также выразил надежду, что полотно Васнецова останется в России как культурное наследие.

«История показывает, что, к сожалению, гениальные произведения искусства часто «путешествуют» между странами, музеями и частными коллекциями. Шедевры меняют своих владельцев, пересекают границы, а то и вовсе исчезают. В России тоже были разные времена — у нас был и меценат Третьяков, который покупал картины для страны, и 1930-е годы, когда государство продавало музейные экспонаты, в том числе и из Эрмитажа, чтобы пополнить валютные резервы. Тогда мы потеряли множество работ старых мастеров и русских художников. А сколько картин было вывезено из наших музеев во время Великой Отечественной войны!» — высказался Сафронов.

По словам художника, не всегда картины, признанные мировым достоянием, передаются из частных коллекций в дар музеям. Коллекционеры вправе распоряжаться своим имуществом как хотят, хотя и с оговорками: вывоз ценных художественных работ за границу требует специального разрешения. Это правило действует не только в РФ, но и в большинстве стран.

«Хорошо, если эта картина Васнецова останется в России, и будет жалко, если ее увезут за рубеж. Ведь фактически это русское культурное наследие и поэтому хочется, чтобы оно осталось в нашей стране. Помните, как фонд Вексельберга выкупил яйца Фаберже и вернул их в Россию? Я надеюсь, что подобное произойдет и с этой картиной Васнецова», — заявил художник.

Никас отметил, что стоимость произведений искусства на мировом арт-рынке колеблется — цены на картины могу подниматься, опускаться. На них влияет мода, политика, пиар, даже скандалы.

«То, что сейчас мы обсуждаем картину Васнецова и предстоящий аукцион, говорит о том, что продавцы на правильном пути в пиаре, создавая вокруг нее ажиотаж. Сегодня классическое русское искусство за границей, возможно, стало чуть менее популярным у коллекционеров из-за сложных отношений с Западом. Но важно помнить: это все ненадолго, и искусство талантливое, пробированное временем, — самая лучшая инвестиция», — резюмировал Сафронов.