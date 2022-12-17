14:06, 17 декабря 2022
1 мин.
Онкобольная Анастасия Заворотнюк покинула дом: вскрыто настоящее местонахождение
Актриса «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк уже четыре года борется с раком – глиобластомой головного мозга. Сначала лечение проходило в Германии, теперь за жизнь звезды борются российские врачи.
Заворотнюк по большей части находилась дома с любящим мужем Петром Чернышевым. Недавно стало раскрыто, что уже четвертый месяц актриса лежит в онкологическом отделении частной медицинской клиники в центре Москвы.
Отмечается, что Чернышев, обеспокоенный состоянием Заворотнюк, получил 13 штрафов за неправильную парковку у клиники. Он часто навещает актрису, даже ночью.
Ранее сообщалось, что экс-супруг Заворотнюк назвал ее болезнь «расплатой за грехи».
Источник фото: freepik
Источник:Комсомольская правда
Автор:Галина СьюТеги:
#рак,