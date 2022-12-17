Онкобольная Анастасия Заворотнюк покинула дом: вскрыто настоящее местонахождение

Актриса «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк уже четыре года борется с раком – глиобластомой головного мозга. Сначала лечение проходило в Германии, теперь за жизнь звезды борются российские врачи.

Заворотнюк по большей части находилась дома с любящим мужем Петром Чернышевым. Недавно стало раскрыто, что уже четвертый месяц актриса лежит в онкологическом отделении частной медицинской клиники в центре Москвы.

Отмечается, что Чернышев, обеспокоенный состоянием Заворотнюк, получил 13 штрафов за неправильную парковку у клиники. Он часто навещает актрису, даже ночью.

Ранее сообщалось, что экс-супруг Заворотнюк назвал ее болезнь «расплатой за грехи».