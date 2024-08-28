Дерматолог запретил певцу SHAMAN загорать

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов – прим.) рассказал, что не загорает и не купается. Первое ему запретил врач, второе артисту не по душе.

«Я не купаюсь и не загораю принципиально. Потому что у меня врач-дерматолог запретил загорать, а купаться я не очень люблю, потому что не вижу смысла. Я в душ хожу», - сообщил он журналистам. Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Звездач».

Артист признался, что иногда набирает лишние килограммы, но умеет вовремя остановиться.

«Есть профессия, которая обязывает выглядеть. Когда я понимаю, что на экране одутловатость лица пошла, просто кормушку закрываешь», - сказал певец и добавил, что в таких случаях ест по 900-1000 калорий.

Когда очень хочется есть, можно выпить горячей воды, советует исполнитель.

Ранее SHAMAN рассказывал, что весил 92 килограмма – это было в подростковой возрасте. Ради карьеры музыкант привел себя в форму.