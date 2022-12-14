«Под гимн не встали»: Вдовиченков эмоционально высказался о скандале с Орбакайте и Ургантом

Еще в сентябре в Сети появилась информация о том, что Кристину Орбакайте и Ивана Урганта со скандалом выгнали из Театра имени Вахтангова. Как сообщала пресса, знаменитости пришли на постановку «Обещание на рассвете», но когда в зале заиграл гимн, то певица и телеведущий якобы отказались встать. Узнав об этом, Владимир Вдовиченков незамедлительно попросил покинуть помещение звездных коллег. Спустя время актер прокомментировал ситуацию.

Мужчина признался, что подобная информация — фейк и на самом деле ничего из этого не было. По словам Владимира, он с юмором отреагировал на «новость».

«Ничего себе, Урганта выгнал с Орбакайте? А за что? Под гимн не встали? Стоп, а когда в театре гимн играет? Никогда, вроде. Придумали бы хоть что-то более связное», — высказался муж Елены Лядовой.

Ранее сообщалось о том, что участник «Импровизации» Антон Шастун попал в скандал из-за домогательств. История, рассказанная юмористом, шокировала пользователей Сети. Подробности читайте в этой статье.