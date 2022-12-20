Депутаты Госдумы получают такую же пенсию, как Любовь Успенская

Размер пенсии депутатов Госдумы существенно отличается от выплат среднестатистическим россиянам. Суммы разнятся в несколько раз.

Пенсия складывается с учетом зарплаты и стажа. Дополнительно депутатам начисляют надбавку за работу в нижней палате парламента в размере 50-55 тыс. рублей.

Таким образом, размер выплат в среднем составляет 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская получает пенсию в размере 1503 доллара, что по текущему курсу составляет почти 100 тыс. рублей. Эти деньги ей выплачивают США, гражданкой которых она является.