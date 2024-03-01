Депутата Милонова возмутили чиновники, потратившие миллион на концерт Орбакайте

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал проверить петербургских чиновников, которые потратили почти миллион рублей из бюджетных средств для покупки 300 билетов на сольный концерт певицы Кристины Орбакайте.

«Надо провести проверку, на каком вообще основании эти средства были взяты из бюджета. У людей никто не спросил, хотят ли они, чтобы народные деньги потратили не на пару качелей с песочницами для детей, а на поход чиновников на Орбакайте», - сказал Милонов в беседе с изданием Абзац.

Он назвал покупку билетов на концерт «неэтичной тратой», а также напомнил, что дочь Аллы Пугачевой не поддерживает Россию.

«Она пытается сделать дьявольский шпагат – так изловчиться, чтобы и здесь зарабатывать деньги, и спокойно потом отдыхать в своей любимой Америке», – заявил Милонов, добавив, что артистке давно пора высказать свою гражданскую позицию.

Напомним, Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью проживает в США и приезжает в Россию на заработки. Этой весной у артистки сорвался гастрольный тур по стране из-за многочисленных обращений общественников с требованием отменить ее концерты.

27 февраля стало известно, что исполнительница вновь прилетела в Россию. 3 марта Орбакайте должна выступать в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Билеты на ее концерт стоят от 1,5 до 8 тыс. рублей.

При этом дочь уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой выделила 50 билетов семьям военнослужащих. Места не самые лучшие.

Ранее стало известно, что администрация одного из поселков в Санкт-Петербурге потратила почти миллион рублей, выделенных из бюджета, чтобы приобрести 300 билетов на сольный концерт Кристины Орбакайте. Чиновники не стали отрицать, что решили устроить себе праздник 3 марта, но отказались от своих планов из-за негодования местных жителей.