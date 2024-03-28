Депутат Виталий Милонов предложил закрыть путь в Россию для группы «Би-2». Об этом сообщает Ridus.ru.

Накануне участники коллектива «Би-2» рассказали о том, что фактически стали банкротами после переезда из России. Егор Бортник* (Лева) (признан иноагентом на территории РФ) сообщил, что в скором времени планирует поправить финансовое положение группы.

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, нельзя допустить того, чтобы члены коллектива имели возможность зарабатывать в России.

«Я думаю, такие субъекты обязаны уезжать от нас навсегда. Оставим наш дом в чистоте. А крысы пусть доживают свой век в других местах», — эмоционально высказался чиновник.

Ранее мы писали о том, что музыканты группы «Би-2» продолжают зарабатывать в России несмотря ни на что. За 2023 год их компания ООО «Группа Би-2» заработала 38 миллионов рублей.

*признан иностранным агентом на территории РФ.