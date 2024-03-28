Группа «Би-2» продолжает зарабатывать в России

Уехавшие музыканты группы «Би-2» продолжают зарабатывать в России. Об этом сообщает Kp.ru.

Коллектив «Би-2» не выступает в России уже несколько лет. В мае 2023 года лидер группы Лева (Егор Бортник)* (признан иноагентом на территории РФ) написал в своих соцсетях, что не вернется в страну. Впрочем, это не мешает музыканту вести бизнес в России.

Как выяснили журналисты, несмотря на отъезд, продолжает действовать компания ООО «Группа Би-2». В 2023 году организация, которая в равных долях принадлежит Егору Бортнику* и Шуре, заработала 38 миллионов рублей. Однако чистая прибыль организации составила минус 7,8 миллионов рублей.

Отметим, что в 2022 году бизнес музыкантов принес на 29 миллионов рублей больше, а минус составил всего 574 тысячи рублей.

Накануне мы писали о том, что лидер группы «Би-2» пожаловался на финансовые трудности и заявил о банкротстве.

*признан иностранным агентом на территории РФ.