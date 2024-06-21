Депутат Виталий Милонов будет добиваться отмены концерта бардов Никитиных в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен поспособствовать отмене концерта бардов Никитиных в Санкт-Петербурге, сообщает портал «Абзац».

«Безусловно, я поспособствую [отмене концерта]. Любая антироссийская позиция недопустима в нашем обществе. Мы не можем позволить такую позицию публично афишировать со сцены <...> Давать им использовать общественные пространства в нашей стране невозможно», - заявил Милонов.

Концерт бардов планируется в клубе «Фонтанка 69» 28 июня. Администратор заведения в разговоре с изданием подтвердил, что договоренность о выступлении в силе.

Барды Сергей и Татьяна Никитины стали известны в СССР в 1970-е годы, в частности после записи песен для кино и мультфильмов. «Александра, Александра» вошла в саундтрек к фильму «Москва слезам не верит», также среди самых известных их композиций - «Большой секрет для маленькой компании», «Ёжик резиновый», «Диалог у новогодней ёлки», «Под музыку Вивальди», и «Брич-Мулла».

Ранее сообщалось, что общественные активисты написали заявление в Следственный комитет после новости о концерте собиравших деньги на ВСУ бардов.