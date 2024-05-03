Депутат Милонов призвал Анастасию Ивлееву брать пример с Филиппа Киркорова

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился мнением о поездке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в Донбасс. Об этом пишет Газета.Ru.

Депутат похвалил Ивлееву, однако отметил, что, скорее всего, та приезжала в Донбасс ради «очищения своей биографии». Милонов попросил блогершу брать пример с певца Филиппа Киркорова, который выбрал «правильную тактику» после участия в скандальной «голой» вечеринке.

«Ну хорошо, вот Ивлеева съездила, но она же об этом все равно сказала. Что она ездила на Донбасс — замечательно, молодец. Но если Киркоров даже иронизирует над собой в плане каких-то своих недочетов и ошибок, то Ивлеева все как-то очень осторожно. Она избрала неправильную тактику — я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии», — поделился парламентарий.

По мнению Милонова, российское общество «гуманное и милосердное». Все россияне давно бы забыли про «голую» вечеринку, если бы телеведущая изменила свой образ жизни, добавил он.

«Поэтому Настя уже сто раз могла бы что-то сделать, просто чуть-чуть скорректировать свой образ жизнь, какие-то заявления свои — и уже бы все забыли про эту «голую вечеринку», — заключила она.

Ранее Ивлеева призналась, что никогда не хотела уехать из России.