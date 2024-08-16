Депутат Хинштейн предложил лишить артистов-иноагентов отчислений со стримингов

Депутат Александр Хинштейн предложил лишить артистов-иноагентов отчислений со стримингов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн провел в своем Telegram-канале голосование, в котором решил узнать у подписчиков, должны ли артисты-иноагенты получать отчисления за прослушивание их песен на территории РФ. 95% ответили отрицательно (около 17 тысяч человек).

По словам депутата, это значит, что большинство в нашей стране беспокоит эта проблема. Он пообещал внести соответствующий законопроект уже в осеннюю сессию Госдумы.

«В самом деле, кажется абсурдом, когда деньги, получаемые в России, уходят потом на борьбу с нашей страной и поддержку Украины», — заявил он.

При этом Хинштейн подчеркнул, что изымать из общего доступа песни не будут.

«Принципиально важно! Речь не должна идти о запрете творчества иноагентов и введения против них цензуры, а именно об отключении монетизации на российских стриминговых площадках», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что депутат Хинштейн обратился в прокуратуру из-за виниров у бандита Вовы Беспредела.