Превращают тюрьмы в курорты: Хинштейн обратился в Генпрокуратуру из-за установки Вове Беспределу виниров в СИЗО

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн отреагировал на новость об установке заключенному Вове Беспределу виниров за 800 тысяч рублей. Он заявил, что виновные за превращение тюрем в курорты должны быть наказаны.

Народный избранник сообщил о принятых им мерах в Telegram-канале Александр Хинштейн. Депутат написал, что уже обратился в Генеральную прокуратуру и Федеральную систему исполнения наказания с просьбой проверить ростовское СИЗО-1, где содержался член банды Цапков. По его словам, администрация изолятора «не за красивые глаза» создала курортные условия.

«Направляю запросы в Генпрокуратуру и ФСИН для проверки этой информации и наказания виновных, которые, очевидно, не за красивые глаза превращают тюрьмы в курорты по системе "все включено"», — написал депутат.

Ранее сообщалось, что в ростовском СИЗО-1 пожизненно заключенному Вове Беспределу сделали виниры за 800 тысяч рублей. Для их установки в изолятор специально приезжал стоматолог из Краснодара.