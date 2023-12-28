Депутат Ирина Роднина отказалась назвать перенесшего ампутации Романа Костомарова человеком года

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала Романа Костомарова, пережившего 16 операций и ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии, человеком преодоления. При этом она заявила, что не считает спортсмена человеком года.

«Хотя Роман — колоссальный пример для подражания. Он вызвал гордость своей волей к победе и жизни, вызывает гордость, но человеком года назвать его не могу. Потому что весь этот год у нас несколько другие события и наши мысли направлены в другую сторону», - приводит слова экс-фигуристки портал Sport24.

Роднина также пояснила, что у нее нет права говорить о том, кого назвать человеком года, так как это должен быть общий выбор людей.

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес кому и инсульт. Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности. Несмотря на это, спортсмен не только встал на протезы, но и вернул активные тренировки в жизнь.

Ранее Роман Костомаров признался, что отдал бы все, чтобы снова быть здоровым. Он рассказал, что сначала отказывался возвращаться домой из больницы, чтобы дети не видели его в инвалидной коляске.