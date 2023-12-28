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17:40, 28 декабря 2023
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Депутат Ирина Роднина отказалась назвать перенесшего ампутации Романа Костомарова человеком года

Депутат Ирина Роднина не нашла нужным называть Романа Костомарова человеком года.

Депутат Ирина Роднина отказалась назвать перенесшего ампутации Романа Костомарова человеком года

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала Романа Костомарова, пережившего 16 операций и ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии, человеком преодоления. При этом она заявила, что не считает спортсмена человеком года.

«Хотя Роман — колоссальный пример для подражания. Он вызвал гордость своей волей к победе и жизни, вызывает гордость, но человеком года назвать его не могу. Потому что весь этот год у нас несколько другие события и наши мысли направлены в другую сторону», - приводит слова экс-фигуристки портал Sport24.

Роднина также пояснила, что у нее нет права говорить о том, кого назвать человеком года, так как это должен быть общий выбор людей.

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес кому и инсульт. Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности. Несмотря на это, спортсмен не только встал на протезы, но и вернул активные тренировки в жизнь.

Ранее Роман Костомаров признался, что отдал бы все, чтобы снова быть здоровым. Он рассказал, что сначала отказывался возвращаться домой из больницы, чтобы дети не видели его в инвалидной коляске.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Sport24
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Роман Костомаров
спорт
ампутация
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