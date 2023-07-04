Депутат Госдумы Светлана Журова хочет отправить Романа Костомарова на Паралимпийские игры

Фигурист Роман Костомаров сейчас активно проходит реабилитацию после трех ампутаций. Спортсмен уже осваивает протезы нижних конечностей и ждет, когда заживут руки, чтобы учиться управляться с искусственными кистями. Обо всем этом стало известно благодаря самому олимпийскому чемпиону, ведь он стал лично выходить на связь с поклонниками и показывать им процесс восстановления.

Ролики с тем, как Роман занимается спортом, довольно быстро разлетелись по СМИ и Телеграм-каналам. Они дали понять всем, что фигурист находится в отличном расположении духа и совершенно не опускает руки. Сам Костомаров признался, что не сдается, и ему уже хочется прыгать и бегать.

Тренировки спортсмена увидела и депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Ее крайне вдохновили видео Романа, и она даже подумала, что его вполне можно будет отправить в будущем на Параолимпийское игры. Правда, она не уверена, что он вернется к фигурному катанию. Но Светлана не исключает, что ее коллега вполне может выбрать другой вид спорта.

«Вижу, что он в хорошей спортивной форме. Люди с такими травмами и ограничениями по здоровью также могут прекрасно выступать, наши паралимпийцы хорошо себя показывают», - поделилась Журова с изданием NEWS.ru.

Ранее на видео тренировок Костомарова отреагировала и его экс-партнерша Татьяна Навка. Она восхитилась силой спортсмена и заявила, что гордится им.