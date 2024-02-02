Депутат Госдумы Драпеко вступилась за Кудрявцеву, которая вылила воду на женщину. Об этом сообщает aif.ru.

Накануне телеведущая Лера Кудрявцева попала в скандальную ситуацию — в эфире программы Андрея Малахова знаменитость плеснула водой в лицо многодетной матери, которая бросила своих детей.

После случившегося в Сети разгорелась дискуссия о том, могут ли себе позволять подобные выходки знаменитости. По словам депутата Госдумы Елены Драпеко, она с пониманием отнеслась к поступку Кудрявцевой.

«Ну сволочь она, а что еще скажешь? Какая тут может быть реакция — однозначная, у всякого нормального человека!» — заявила депутат.

При этом Драпеко подчеркнула, что не стала бы поступать как телеведущая.

«Я бы, наверное, так не поступила, как Лера. Но я бы эту женщину из Белоруссии и на передачу не позвала на месте Малахова. Зачем? Чтобы весь этот позор вселенский показывать на полмира?» — задалась вопросом она.

Ранее мы писали о том, что зрители потребовали уволить Кудрявцеву с НТВ за выходку в программе Малахова.