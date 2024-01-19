Депутат Горелкин предложил не допускать до госконтрактов блогеров из Instagram*

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин выступил с предложением о недопуске к госконтрактам блогеров, которые осуществляют свою деятельность в иностранных соцсетях и платформах, не соблюдающих российские законы. Об этом пишет РБК.

Речь идет о конкурсах и грантах, которые проводят государственные компании и бюджетные учреждения. Подобные контракты предполагают публикацию информации в соцсетях.

Депутат планирует обсудить свое предложение с российскими агентствами, помогающими госструктурам обеспечивать информсопровождение в блогосфере. Горелкин также не исключил, что помимо этого будут нужны и законодательные изменения.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике обратил внимание на парадоксальность ситуации, когда государство вводит запрет деятельности некоторых соцсетей, однако в то же время финансово поощряет тех, кто создает для них контент и удерживает там российскую аудиторию.

Горелкин подчеркнул, что при заключении госконтрактов следует учитывать лишь охваты на российских онлайн-площадках. При этом все показатели в зарубежных соцсетях, которые не соблюдают закон о приземлении, а также запрещенные платформы, нужно оттуда исключать, добавил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать комитет по этике для артистов после пьяной вечеринки у балерины Анастасии Волочковой.

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