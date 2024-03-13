Депутат Драпеко заявила, что ей жаль застрявшую в 90-х певицу Лолиту Милявскую

Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала возвращение в медийное пространство оскандалившейся на «голой» вечеринке певицы Лолиты Милявской. Звезда фильма «А зори здесь тихие» призналась, что ей жаль 60-летнюю артистку.

«Мне жалко эту немолодую девушку. Её поведение – не от большого ума. Она застряла в 1990-х, когда подобное было принято, когда было престижным посещать вообще все светские мероприятия», - сказала Драпеко в беседе с Абзацем.

Актриса подчеркнула, что появление Лолиты на телевидении ее не интересует. При этом она рекомендовала исполнительнице хита «На Титанике» обратить внимание на своё поведение в связи с тем, что время и страна давно поменялись.

«У меня нет негативного отношения к певице Лолите – я думаю, что она просто не очень умный человек», – заключила Драпеко.

Напомним, 20 декабря блогер Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. Все они поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После вечеринки всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

13 марта на пресс-завтраке руководство МУЗ-ТВ объявило о подготовке к очередной музыкальной премии телеканала. Среди прочего, были объявлены ведущие премии. Ими стали Клава Кока, Владимир Маркони, Лолита Милявская и Лера Кудрявцева.

О том, с какими последствиями столкнулась Лолита из-за скандала, а также о ее жизни после него — читайте по ссылке.