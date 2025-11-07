Денису Мацуеву во время гастролей в Китае водитель прищемил руку дверью. Об этом сообщает «Абзац».

Пианист Денис Мацуев получил травму руки на днях перед концертом в Пекине. Артист рассказал, что всему виной водитель машины, который закрывал дверь за артистом, но случайно прищемил его руку.

«В этот момент были не только искры из глаз, но и пробежала вся моя сценическая жизнь. Для обычного человека, если рвется сухожилие, это ничего страшного, заживает за неделю, а для пианиста это конец всего», — рассказал пианист.

По словам Мацуева, сразу после случившегося ему сделали рентген, который показал, что пальцам артиста ничего не угрожает. После инцидента он отыграл трехчасовой концерт в Пекине.

«Впереди еще 24 концерта по семи странам Азии», — добавил пианист.

