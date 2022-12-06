Денис Матросов со скандалом разводится с молодой супругой

10 декабря актеру Денису Матросову исполнится 50 лет, но отмечать свой юбилей мужчина будет в гордом одиночестве. Как сообщает издание «Starhit», 9 декабря завершится судебное заседание по делу о разводе между Матросовым и его молодой супругой.

Вместе с Ольгой они прожили в браке с 2016 года и за это время успели стать счастливыми родителями. К слову, у пары была очень интересная история знакомства: девушка являлась поклонницей актера и в качестве сувенира преподнесла ему вязаные варежки, чем очень тронула его. Увы, сохранить любовь и преодолеть кризис супругам не удалось. В середине октября Ольга подала на развод и потребовала определить место жительства их общего ребенка.

«Беседа между представителями сторон состоялась 14 ноября. На ней адвокат ответчика, Дениса Владимировича, заявил встречные исковые требования, также касающиеся общения с ребенком», — цитирует «Starhit» источника информации.

Напомним, что для актера это уже второй брак, который он не смог сохранить.

Ранее сообщалось о том, что певица Анита Цой тоже заговорила о разводе со своим влиятельным мужем. Пара даже составила брачный договор. Подробности читайте в этой статье.