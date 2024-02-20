Денис Майданов заявил о необходимости реформирования «Голоса»: что не так с проектом

Певец Денис Майданов предложил реформировать шоу «Голос», уже больше 10-ти лет выходящее на Первом канале. По его мнению, за все эти годы лишь единицы смогли что-то получить от проекта, но в общем и целом после победы в программе всех вокалистов забывали.

В интервью телеканалу «360» музыкант сообщил, что «Голос» необходимо переделать, чтобы он открывал многих звезд. На данный же момент он не способен давать участникам ту популярность, за которой они идут. Он считает, что шоу-бизнесу нужны певцы с оригинальным репертуаром. А в данном проекте в основном поются каверы.

«Кому-то не дано писать — значит, работай с композиторами, ищи музыкальный материал и создавай эту субкультуру для того, чтобы ты имел собственный репертуар, за которым пойдут люди», - заявил Майданов.

В пример певец привел «Фабрику звезд», которая подарила отечественному шоу-бизнесу немало талантливых музыкантов. Денис уверен, что «Голосу» тоже нужны не просто наставники, а именно продюсеры, которые смогут «раскручивать» вокалистов.

Ранее Денис Майданов раскритиковал Филиппа Киркорова за попытки реабилитироваться поездкой в ДНР.