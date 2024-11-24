Денис Майданов заявил, что лишился волос из-за частых прогулок в районе АЭС

Заслуженный артист России Денис Майданов признался, что его имидж сложился благодаря прогулка в районе Балаковской атомной электростанции (АЭС). По словам музыканта, именно по этой причине он лишился волос на голове.

«Я родился в городе Балаково в Саратовской области. У нас там есть атомная электростанция. Я был романтичным молодым человеком, ходил по улицам и сочинял стихи. Соответственно, вот, догулялся, волосы меня покинули», - разоткровенничался Майданов в беседе с NEWS.ru.

При это артист подчеркнул, что благодарен родной стране за то, что сформировала его имидж, ведь именно благодаря лысине на него обратила внимание будущая жена.

«Моя жена мне сказала: «Денис, если бы ты был с волосами, когда я тебя встретила, я бы даже на тебя не посмотрела», — в шутку отметил Майданов.

Ранее 48-летний певец Денис Майданов рассказал, как экс-солист «На-На» Владимир Левкин ездил в зону СВО. Он назвал умершего 17 ноября музыканта настоящим артистом и отметил, что тот регулярно посещал госпитали и пункты временного размещения беженцев.