Российский певец и композитор Денис Майданов собрал 14 млн рублей на помощь жителям Курской области. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам директора музыканта, Майданов намерен передать пострадавшим часть средств, заработанных на концертах, и часть денег, собранных фондом «Народного фронта».

«Я перевожу 1 млн рублей со своих концертов на поддержку жителей Курской области и пострадавших от вторжения ВСУ. Я перевожу эти деньги в фонд «Народного фронта. Все для победы», — поделился Майданов.

Исполнитель уточнил, что на сайте «Народного фронта» осуществляется сбор средств на поддержку российских бойцов, а к настоящему моменту удалось собрать более 14 млн рублей. Певец подчеркнул, что сбор продолжается, и призвал неравнодушных соотечественников присоединиться.

Ранее мы писали, что Лера Кудрявцева и Катя Гордон оказали гуманитарную помощь детям, эвакуированным из Курской области.