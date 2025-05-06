Деньги собрали за 8 дней: собору в Петербурге подарили икону в память о Юрии Шатунове

Поклонники за 8 дней собрали деньги на икону в память о певце Юрии Шатунове. В День Святого Георгия они подарили икону Владимирскому собору в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает 78.ru.

Идея созревала в течение года – в начале 2025-го было решено собрать с поклонников пожертвования на икону.

«Деньги на икону собрали очень быстро, в течение 8 дней, люди со всех городов», - рассказали в фан-клубе певца.

Издание отмечает, что изначально дарение иконы храму планировалось на более позднюю дату. Однако первый же храм согласился провести процессию в день Святого Георгия.

Собору передали икону с надписью: «Сия икона — вклад о упокоении души народного певца России раба Божия Георгия (Юрия Шатунова) от благодарных почитателей его таланта».

После дарения поклонники запустили белых голубей в соборном дворике.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предлагал присвоить Шатунову звание народного артиста. Он отмечал, что с соответствующей просьбой обращались многие россияне, в том числе ветераны СВО.