«Деньги портят»: 54-летний Иосиф Пригожин отказал наследникам в финансовой помощи

Иосиф Пригожин считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Мужчина ведет постоянный диалог с публикой и всегда рад не только обсудить скандалы коллег, но и рассказать о личной жизни. На днях продюсер посетил шоу «Звезды сошлись» и в очередной раз поделился подробностями о себе.

В эфире передачи состоялась настоящая дискуссия: звездные родители спорили между собой о том, стоит ли помогать наследникам после достижения совершеннолетия. По словам Анастасии Ефремовой, ее 29-летний сын по-прежнему живет с ней и питается за ее счет. Пригожин, как опытный отец, не согласился с подобной ситуацией.

Иосиф привел в пример свою дочь, которая с 15 лет самостоятельно зарабатывает на жизнь. Кроме того, возлюбленный Валерии предупредил всех наследников, что после 21-летия он не собирается их спонсировать. «Деньги портят», — резюмировал Пригожин.

К слову, позицию продюсера поддержал и Дмитрий Губерниев. По его словам, 21-летний сын всего добивается самостоятельно.

Ранее мы писали о том, что Валерия показала 54-летнего Пригожина после микроинсульта. Мужчина был с бокалом вина, но грустным лицом. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой после проблем с законом у брата звезда «Ворониных» оказалась под капельницей. Волкова заявила: «Откачивают меня». Полное высказывание актрисы читайте в этой статье.