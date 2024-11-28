«Деньги платили нам, но мы их не видели»: Виктор Рыбин сообщил о финансовых проблемах

Певец Виктор Рыбин рассказал о финансовых трудностях в 90-е годы. По его признанию, чтобы жить, ему с Натальей Сенчуковой приходилось даже сдавать бутылки. Об этом он сообщил в интервью Леди Mail.

С отсутствием денег Рыбин с женой сталкивались не один раз. Они открыто говорили, что в пандемию им было сложно поддерживать финансовое состояние. Но труднее всего им было в 90-е годы. Тогда, как отметил Виктор, они уже выступали на сцене, но не богатели.

Артист рассказал, что гонорары за концерты буквально исчезали сразу же — нужно было платить команде, за аренду помещений, аппаратуру, билеты. И по итогу не оставалось почти ничего.

«Уже когда "Дюна" популярной была, помню, мы с Наташей бутылки сдавали, чтобы поехать на рынок масла купить. Это был период с 90-го по 93-й — страшно вспомнить. Хоть и выступали, и деньги вроде, платили нам, но только мы их не видели», - поделился Виктор Рыбин.

Легче артистам стало только после 1993 года, тогда с ними начали расплачиваться долларами, и Рыбин с Сенчуковой почувствовали себя «буржуями».

Ранее Виктор Рыбин признался, что они с Натальей Сенчуковой не вылечились от рака.