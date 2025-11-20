«Деньги на ветер»: супруга Дмитрия Тарасова освоила новую профессию, отучившись в медуниверситете

Модель, участница конкурса красоты «Мисс мира-2014» Анастасия Костенко освоила новую профессию. Закончив обучение в медицинском вузе 31-летняяя супруга футболиста Дмитрия Тарасова стала нутрициологом.

В личном блоге модели появился новый пост с видео, на котором ей вручают диплом специалиста. Анастасия объяснила подписчикам, что именно из-за обучения долго не появлялась в соцсетях.

«Спасибо, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова! Это было очень непросто, первые недели я думала, что зачислена в Хогвартс на 4 курс сразу. Но человеческий мозг уникален — дай ему задачу, и он сделает нереальное! Теперь я нутрициолог. P.S. Теперь вы знаете, почему я была редка в соцсетях», — пояснила Костенко.

Кроме того, супруга спортсмена планировала параллельно учиться на еще одну специальность, но поняла, что на это у нее не хватит ни времени, ни сил. Она также призналась, что не хотела заранее сообщать о своем обучении, пока не достигнет результатов.

«Вот такой я человек, не говорю "гоп", пока не перепрыгну. Я погорячилась, когда еще одновременно оплатила курс подготовки к поступлению на еще одну профессию и итог: деньги на ветер. Но я ни о чем не жалею, потому что физически это было нереально. Слишком тяжело. Теперь можно выдохнуть и доучиваться на бонусном курсе, который посвящен питанию юных спортсменов», — добавила Анастасия.

