«Деньги кончились»: Захар Прилепин высказался о возвращении выступавшего против России рэпера

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин назвал причину возвращения покинувшего Россию в 2022 году рэпера Вадима Мотылева, выступающего под псевдонимом Слим (Slim). Он предположил, что музыкант сбежал, опасаясь мобилизации.

«2022 год, февраль. Рэпер Слим выехал из России. А то вдруг призовут еще. И вообще в знак тихого протеста. Один раз осудил, потом помалкивал», - написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Писатель выразил уверенность, что Мотылев вернулся в родную страну из-за отсутствия денег и возможности зарабатывать за границей.

«Деньги кончились, а крутой и свободный Запад не кормит», - с иронией отметил Прилепин.

Рэпер Слим выступил против СВО и покинул Россию в 2022 году. Недавно он неожиданно вернулся и запланировал гастроли по городам страны. Движение «Ветераны России» призвало запретить концерты музыканта и обратилось в МВД с просьбой проверить его творчество на пропаганду наркотиков.

Ранее Прилепин прокомментировал интервью уехавшей в Латвию актрисы Чулпан Хаматовой. Писатель отметил, что ей «грустно» смотреть на оставшихся в России коллег, а коллегам грустно смотреть на Хаматову.