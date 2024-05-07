«Деньги делают все»: Стас Садальский высказался о детях Татьяны Васильевой

Стас Садальский рассказал, что дети Татьяны Васильевой тянут из нее деньги. Об этом сообщает «Собеседник онлайн».

Когда-то дружба между Стасом Садальским и Татьяной Васильевой была достаточно крепкой. Однако после того, как актер рассказал о детях знаменитости, которые, якобы, живут за счет Васильевой, общение между звездами прекратилось.

Садальский признался, что до сих пор не изменил своего мнения о детях Васильевой.

«Каждый раз она мне жаловалась на своих детей, мол, никто толком не работает, только деньги из нее тянут. И так меня накрутила, что однажды я ее детям высказал. И что?! Естественно, я остался в говне, а дети в порядке. Теперь она говорит про меня: „Ненавижу его, он трогает моих детей!“» — рассказал он.

Актер добавил, что во время гастролей Васильева постоянно говорила с ним о заработках.

«Потому что деньги делают все. Мы же с Таней много ездили на гастроли, и у нее постоянно разговоры о деньгах», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Садальский обвинил Малышеву в потере работы на телевидении.