Мать парализованного Янина раскрыла, куда его жена потратила собранные 500 тысяч рублей

Мать парализованного после обширного инсульта актера Алексея Янина раскрыла, на что пошли деньги, которые собрали поклонники звезды сериалов благодаря телеведущей Яне Чуриковой. Их получила супруга артиста Дарья и потратила все 500 тысяч рублей на реабилитационный центр для мужа.

Несколько месяцев назад певица впервые за долгое время дала интервью, в котором рассказала, как восстанавливается Алексей, а также какие отношения их теперь связывают. История Дарьи настолько тронула Чурикову, что после выхода их беседы в Сети она объявила сбор средств на помощь Янину. За короткий промежуток времени удалось получить полмиллиона рублей. Все эти деньги были переданы жене актера, но никто не знал, на что они были в итоге потрачены.

Эту информацию в недавнем интервью с kp.ru раскрыла мама Алексея. «Даша давала интервью для канала Яны Чуриковой, и они собрали 500 000 рублей. И вот на эти средства мы отправили Алешу на месяц в очень хороший реабилитационный центр», - рассказала родительница знаменитости.

Кроме того, женщина отметила, что сейчас Янин чувствует себя более-менее. В целом наблюдается положительная динамика в лечении. Так, Алексей уже может сам справляться с какими-то бытовыми задачами, а также начал узнавать родных и даже связно с ними общаться. Однако все эти успехи все равно не позволяют говорить о скором выздоровлении. Реабилитация будет длиться на протяжении всей жизни.

Ранее супруга Алексея Янина заявила, что он мог умереть из-за врачебной ошибки.