«Денек на адаптацию»: уехавший из России певец Валерий Меладзе вышел на связь из Майами

Певец Валерий Меладзе вышел на связь из Майами. Артист, уехавший из России после начала спецоперации, рассказал подписчикам, что у него начинается гастрольный тур по городам США.

Меладзе поприветствовал слушателей и поделился последними новостями из своей жизни. Валерий заявил, что сейчас находится в Майами, где планирует потратить один день на адаптацию, а потом приступить к работе.

Певец начинает свой гастрольный тур по Северной Америке. Он посетит такие города, как Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. На некоторых площадках билетов уже не осталось.

«Привет, друзья, я в Майами. Денек на адаптацию и начнем месячный тур по Америке. Может быть, кто-то не успел купить билеты, а в некоторых городах уже полный солдаут. Спасибо, друзья, вам за это. Жду вас», — заявил исполнитель.

Ранее сообщалось, что часть гонорара Меладзе за концерты в Европе может пойти на поддержку ВСУ. Об этом пишут СМИ.