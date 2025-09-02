Часть гонорара Меладзе за тур по Европе может пойти на поддержку ВСУ

Средства с предстоящего тура по Европе певца Валерия Меладзе могут быть перечислены на нужны ВСУ без ведома артиста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как выяснило издание, за шоу исполнителя хита «Вера» в Европе отвечает компания Best Events Europe. В качестве пользовательского соглашения она использует договор с указанием фирмы из Малаги Bravo Eventos SL. Ее руководитель Владимир Блумберг организовывает мероприятия для русскоязычной аудитории. Однако после начала СВО начал продвигать второй проект Bravo Vip, который продвигает проукраинских артистов — Монатика, «Океан Эльзы» и других.

Блумберг удалил из соцсетей контент, связанный с Россией, и ведет аккаунты на украинском языке. Компании Bravo Eventos SL и Bravo Vip используют одни и те же документы и информацию для покупателей, как и Best Events Europe, которая, в свою очередь, занимается турами для уехавших звезд-иноагентов.

Артист запланировал большой тур, посвященный 30-летию творческой деятельности и 60-летнему юбилею. Концерты продвигает Best Events, якобы не причастная к Bravo Eventos, а за билеты на октябрьских выступлениях в США отвечает Show Impulse. Управляет фирмой Владимир Буховский, открыто поддерживающий Украину.

