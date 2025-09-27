«Денег я от этой тетки не хотел»: историк моды Васильев ответил на обвинения жены тренера Карпина

Историк моды Александр Васильев оскорбил жену тренера Валерия Карпина, рассказавшую об инциденте с экскурсией в Монако.

Дарья Карпина в личном блоге поделилась историей о том, что встретила экс-ведущего шоу «Модный приговор» возле одного из магазинов, когда он вел экскурсию. При этом Васильев попросил ее не стоять рядом, если не хочет оплатить 25 евро. Женщину это оскорбило.

Историк моды в личном блоге выдал свою версию произошедшего.

«Написала, что якобы я с нее требовал денег и со мной было пять женщин. Нахалка! Со мной было 25 женщин, и денег я от этой тетки не хотел. Просто ей нельзя было подслушивать, она хотела бесплатно, а бесплатно фигушки», - произнес Васильев.

При этом он гримасничал и показывал в экран комбинацию из пальцев в виде фиги.

Ранее сообщалось, что Дарья Карпина и ее 15-летняя дочь за несколько дней во Франции потратили около миллиона рублей. Они остановились в самом дорогом отеле Ниццы, номер в котором сдают за 80 тысяч в сутки.