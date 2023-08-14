«Денег ни на что не хватает»: певица Катя Семенова раскрыла размер своей пенсии

Автор хита «Чтоб не пил, не курил» Екатерина Семенова рассказала о том, что получает пенсию в размере девять тысяч рублей. Эта маленькая сумма стимулирует 62-летнюю женщину работать. Об этом сообщает aif.ru.

Исполнительница появилась на II Вятском открытом Фестивале театра, кино и журналистики «На семи холмах». Она пообщалась с журналистами и озвучила размер своей пенсии. По ее словам, она получает всего 8900 рублей.

«Конечно, этих денег ни на что не хватает, поэтому такая пенсия — стимул активно работать», — поделилась артистка.

Семенова стала почетным гостем мероприятия и провела сольный творческий вечер.

Напомним, что в 1980–1990-е годы певицу слушали миллионы поклонников по всей стране. Сначала она выступала в составе группы «Девчата» и выпустила хит «Подруги замужем давно». Несколько лет она выступала с ансамблем Юрия Антонова и даже попала с одним из хитов в финал «Песни года». После она выпускала композиции, которые полюбились публике. Среди них были: «На минутку», «Школьница», «Любовь прекрасна и грустна» и «Последнее танго».

Ранее советская и российская актриса театра и кино Галина Стаханова рассказала о пенсии артистов. Из-за маленькой суммы 82-летняя женщина вынуждена подрабатывать. Оказалось, что прибавка к пенсии доступна только актерам, имеющим звания. Стаханова призналась, какая у нее пенсия.