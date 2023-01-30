19:18, 30 января 2023
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«Денег нет»: покинувший Россию Моргештерн* выставил на продажу все цепи
Рэпер Моргенштерн* сообщил о продаже всех дорогостоящих украшений.
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) объявил о продаже всех дорогостоящих украшений. Речь идет о цепях, украшенном бриллиантами калькуляторе и других вещах.
В объявлении в соцсетях исполнитель пообещал «доставку по всему миру». «Бизнес прогорел», - сообщил исполнитель.
«Можете купить и стать частью моей истории», - сказал музыкант, обращаясь к подписчикам.
В комментариях стали предполагать, что у рэпера «просто денег нет», а продать украшения заставила нужда.
Ранее сообщалось о продаже дома из клипа Моргенштерна* «Cadillac». За него хотят выручить 80 млн рублей.
Источник фото:Максим Печенкин/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: