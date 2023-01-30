«Денег нет»: покинувший Россию Моргештерн* выставил на продажу все цепи

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) объявил о продаже всех дорогостоящих украшений. Речь идет о цепях, украшенном бриллиантами калькуляторе и других вещах.

В объявлении в соцсетях исполнитель пообещал «доставку по всему миру». «Бизнес прогорел», - сообщил исполнитель.

«Можете купить и стать частью моей истории», - сказал музыкант, обращаясь к подписчикам.

В комментариях стали предполагать, что у рэпера «просто денег нет», а продать украшения заставила нужда.

Ранее сообщалось о продаже дома из клипа Моргенштерна* «Cadillac». За него хотят выручить 80 млн рублей.