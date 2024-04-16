«День в копилку замечательных»: Пьеха встретился с сыном и экс-женой на концерте

Бывшая супруга Стаса Пьехи Наталья Горчакова посетила вместе с их 10-летним сыном концерт певца. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Женщина разместила совместное фото с музыкантом и уточнила, что ребенок всегда с нетерпением ждет гастролей звездного отца в Санкт-Петербурге.

«С Петей ходили на папин концерт — это святая традиция, которую мы никогда не нарушаем и момент, который сын всегда трепетно ждет. Помню, первые разы он безумно волновался, когда Стас приглашал его на сцену. Что ж, в этом году мальчишечка явно вырос и переборол все страхи! <…> Однозначно день в копилку замечательных», — рассказала Горчакова.

Экс-жена музыканта также отметила, что на выступление пришли учителя сына, которых мальчик давно хотел познакомить с отцом, и у него это получилось. Пьеха пообщался с преподавателями сына после концерта.

Напомним, что Стас Пьеха и Наталья Горчакова разошлись спустя год после рождения сына. Супруги разъехались по разным городам, а через некоторое время официально развелись. Артист рассказывал, что занимается материальным обеспечением наследника, а воспитанием – экс-жена. Пьеха хотел бы чаще видеться с сыном, но расстояние между городами этому мешает.

Ранее мы писали, что сын Михаила Круга затмил выступление Стаса Пьехи на «Новой Фабрике звезд».