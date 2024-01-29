Деми Мур появилась на вечеринке вместе с собакой

Голливудская актриса Деми Мур посетила афтепати программы Saturday Night Live. Об этом сообщает Daily Mail и публикует фото актрисы.

Звезда фильма «Приведение» выбрала для мероприятия черную водолазку, серые широкие брюки, темное длинное пальто и нежно-голубые туфли на каблуках. Свой образ Деми Мур дополнила черной сумкой Schiaparelli, которая, по данным издания, стоит больше $7,5 тысяч. Кроме того, знаменитость вышла в свет вместе с чихуахуа по кличке Пилаф.

Кроме того, на вечеринке шоу Saturday Night Live был замечен Антонио Бандерас. Дакота Джонсон, также посетившая мероприятие, надела черное «голое» платье-макси, которое было украшено пайетками. Актриса добавила к платью накидку из искусственного меха, золотые серьги-кольца, цепочку, атласную сумку и туфли-лодочки на каблуках. Вместе с Джонсон вечеринку посетила ее мать и бывшая жена Антонио Бандераса Мелани Гриффит.

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