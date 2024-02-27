Демарина и Валерию: как Алла Пугачева «убирала» своих конкурентов

Уехавшая из России певица Алла Пугачева регулярно «убирала» своих конкурентов из телеэфиров. Об этом сообщил фаворит народной артистки СССР Сергей Савин.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказывал, что на «Фабрике звезд» она ставила ультиматумы: или Леры или она. При этом он не понимает, чего именно добивалась таким способом артистка.

Пугачева старалась и убрать возможных конкурентов ее мужа, Филиппа Киркорова.

Актриса, лауреат Госпремии СССР Елена Борзова, вдова поэта Николая Зиновьева вспоминала, как Пугачева убрала с телевидения певца Игоря Демарина, который «пел без фонограммы, в отличие от Фили».

Фаворит Пугачевой Сергей Савин отметил, что Примадонна своего никогда не упустит. В шоу-бизнесе всегда есть интриги и большие деньги. В эти «игры» играли все звезды в 90-х.

«Зная Аллу Борисовну, не думаю, что она злодей, который физически убирал со своего пути конкурентов. Она не тот человек, который будет идти по головам. Просто она имела влияние», — цитирует Савина aif.ru.

Он отметил, что и Валерия, и Игорь Демарин — абсолютно состоявшиеся артисты. Это, по словам Савина, и подтверждает, что Пугачева никого «не стирала в порошок». Артист мог пробиться, имея талант.

Ранее мы писали, что Сергей Савин женился. Артист признался, что связал себя узами брака с девушкой по имени Радмила.