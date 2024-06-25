«Делюсь моментом»: Земфира* вышла на связь после слухов о возвращении в Москву

Уехавшая из России певица Земфира Рамазанова* (признана иноагентом на территории РФ) отреагировала на слухи о возвращении в Москву ради лечения у стоматолога. 47-летняя исполнительницы хита «Хочешь» рассекретила свое местонахождение, опубликовав в соцсети фотографию Эйфелевой башни – символа Парижа.

«Добрый день/вечер/ночь/утро! Пост ни о чем. Делюсь моментом — лето, спорт, планы на будущее», - подписала снимок Земфира*.

Эмигрантка также отметила, что в ближайших планах у нее просмотр чемпионата Европы по футболу, который сейчас проходит в Германии. Она призналась, что болеет за команды Франции и Англии. Также в планах у Земфиры* Олимпиада во Франции, отдых на море и запись новых песен.

«Очень нравится альбом Contigo», - поделилась певица своим музыкальным выбором.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Земфира* вернулась в Россию из-за того, что лечение зубов в Москве стоит намного дешевле, чем в Европе. Так, стоимость базового обследования во Франции стартует от €600 (примерно 60 тысяч рублей).

*Признана иностранным агентом на территории России