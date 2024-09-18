Делящий Wildberries Владислав Бакальчук задолжал 7 тысяч рублей налоговой. Об этом сообщает ИА Регнум.

Источник сообщил журналистам, что Владислав Бакальчук, который сегодня пытался прорваться в бизнес-центр, где расположен офис маркетплейса, не может выплатить долг в 7 тысяч рублей ФНС.

«На данный момент за 47-летним предпринимателем числится непогашенный долг, сумма которого составляет 7732,39 рублей, она может стать больше из-за начисления пеней», — рассказал источник.

Владислав Бакальчук пока никак не комментировал задолженность.

Напомним, 18 сентября стало известно о стрельбе в офисе Wildberries. Представители компании заявляли, что Владислав Бакальчук попытался прорваться в офисы вместе с вооруженной охраной. Сам предприниматель рассказывал, что его позвали на деловую встречу, но отказались пускать на входе. Известно, что в результате перестрелки один человек погиб, еще двое ранены.

Ранее мы писали о том, что бойцы ММА, карате и тхэквондо участвовали в конфликте у офиса Wildberries.