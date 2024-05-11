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Опубликовано 11 мая 2024, 09:43
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«Делом занята, не отвлекайте»: актриса Анастасия Задорожная раскрыла подписчикам секрет своей «пропажи»

38-летняя актриса Анастасия Задорожная призналась, что впервые станет матерью.
«Делом занята, не отвлекайте»: актриса Анастасия Задорожная раскрыла подписчикам секрет своей «пропажи»

© Starface.ru

Российская актриса Анастасия Задорожная рассказала подписчикам о том, куда исчезла с экранов. По словам знаменитости, она готовится в скором времени стать матерью.

Задорожная поделилась новостями на своей странице в личном блоге. Актриса написала, что уже устала читать публикации, в которых придумывают причины ее отсутствия на съемочной площадке.

По словам звезды, «анекдотичная подборка постов» с заголовками на тему, куда она пропала, заряжает не хуже витаминов. В подтверждение беременности Анастасия выложила фото с животом.

«Подкину еще одну — упала на удобный матрас и "провалилась". Уже пятый год не могу себя отковырять… Делом занята, не отвлекайте», — написала она.

Ранее актриса Анна Пескова рассказала, почему не становилась матерью до 32 лет. По словам знаменитости, мнение о том, что женщина обязательно должна родить до 30 лет, ей неприемлемо.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Анастасия Задорожная
беременность