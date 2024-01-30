«Дело тронулось»: кто «сдал» налоговой блогеров Лерчек и Елену Блиновскую

ФНС и другие органы начали работу с блогерами после многочисленных обращений предпринимателя Андрея Ковалева. Бизнесмен признался, что рассказал про схемы уклонения от налогов. После этого «дело тронулось».

Ковалев отметил, что, скорее всего, появилась политическая воля.

«И когда я начал работать с Федеральной налоговой службой, предоставлять им информацию о схемах уклонения от уплаты налогов, вот тут дело тронулось», — рассказал предприниматель NEWS.ru.

По его словам, высшие эшелоны власти осознали, что «это угроза национальной безопасности нашей страны — и пора с этим заканчивать». Предприниматель уверен, что популярных блогеров нужно контролировать внимательнее.

Звездными блогерами, считает Ковалев, должно заниматься больше людей. Он уверен, что это должны быть два специализированных управления в МВД и ФСБ России.

Также расследованием дел по неуплате налогов должны заниматься не только следователи, но и экономисты, финансисты и специалисты по сектам, говорит предприниматель. Он уверен, что «только так можно победить это зло».

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