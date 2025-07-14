«Дело совсем не в сглазе»: Анна Заворотнюк объяснила, почему скрывает лицо сына на фотографиях

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк ведет личный блог и часто публикует фотографии новорожденного сына, лицо которого скрывает за смайликами. Анна объяснила, что вовсе не боится сглаза, а таким образом хочет оградить малыша от хейта.

«Раньше я не совсем понимала, зачем люди закрывают смайликами лица своих малышей на фото. Казалось, если переживаешь, просто не публикуй вовсе. Но теперь сама так делаю», - разоткровенничалась с подписчиками Заворотнюк.

Она заверила, что не верит в сглаз или порчу по фотографии и хочет делиться с поклонниками своим счастьем, но боится негатива.

«Дело совсем не в сглазе, в него я не верю. Просто интернет бывает разным. Здесь можно столкнуться с грубостью, с неприятными комментариями, даже в адрес детей. А совсем не делиться не получается», - пояснила Анна.

Напомним, Анна Заворотнюк родила сына 2 апреля 2025 года от предпринимателя Тимура Исмаилова. Мальчика назвали Марсель.

Ранее Анна Заворотнюк пожаловалась на хейтеров, которые оценивают ее внешность. В качестве примера блогер опубликовала комментарии двух подписчиц. Одна из них похвалила Анну и заявила, что та похожа на знаменитую мать, скончавшуюся от агрессивной опухоли мозга. А вот другая, наоборот, обрушилась с критикой.