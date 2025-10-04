Дело о долге Газманову зашло в тупик: приставы не нашли у Геворка Саркисяна ни денег, ни имущества

История с долгами бизнесмена Геворка Саркисяна, которого Олег Газманов обвинил в мошенничестве, получила новое развитие. Судебные приставы прекратили производство по делу о взыскании 72,4 млн рублей, поскольку не обнаружили у Саркисяна ни счетов, ни имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в 2019 году певец Олег Газманов вместе с супругой одолжил Геворку Саркисяну крупную сумму, называя эти средства своими «пенсионными накоплениями». Бизнесмен обещал выгодные инвестиции, однако деньги исчезли, а обещанные проценты так и не были выплачены.

В 2021 году семья Газмановых обратилась в суд. После череды заседаний и отмененных решений Мосгорсуд обязал Саркисяна вернуть долг. Но исполнительное производство зашло в тупик — взыскивать оказалось нечего.

В сентябре этого года Газманов обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Пострадавшими признаны сам артист, его жена, сын, а также предпринимательница Марина Лебедева.

24 сентября Мосгорсуд продлил арест Саркисяна до 6 октября. Сам Газманов настаивает, что не знал, куда его знакомый собирался вложить деньги: «Я не участвовал ни в каких инвестициях».

