«Дело не в дружбе народов, а в твоей тупости»: украинцы раскритиковали «переобувшуюся» Лайму Вайкуле

Певицу Лайму Вайкуле раскритиковали украинцы после исполненной ею песни. Жители страны возмутились, что прославившаяся в России артистка вдруг изменила позицию и запела на украинском языке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, волну негодования вызвала новогодняя рекламная кампания украинской сети супермаркетов АТБ, в которой Лайма Вайкуле исполняет рождественскую песню «Щедрик». Примечательно, что в ролике певица поет на украинском языке. Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать: многие граждане Украины вспомнили о прошлом знаменитости, которая в советское время прославилась благодаря композициям на русском языке и долго работала в российском шоу-бизнесе. Теперь же артистка «переобулась», что возмутило общественность.

«Дело не в дружбе народов, а в твоей тупости и оторванности от реальности», - написали в комментариях.

Напомним, Лайма Вайкуле эмигрировала из России в 2022 году, отказавшись от сотрудничества со страной, где построила успешную карьеру. Сначала исполнительница хита «Еще не вечер» переехала в Латвию, а затем в США, где активно высказывалась против политики РФ. В одном из интервью певица заявила, что якобы «содержала весь Советский Союз», а также призналась: ей приходилось переступать через себя, исполняя песни на русском языке. В 2023 году артистка потребовала извинений и покаяния от россиян и заявила, что никогда больше не поедет в Россию.

Ранее Лайма Вайкуле пожаловалась, что фестиваль с иноагентами «Рандеву» не приносит ей прибыли: «Я каждый раз дрожу в надежде просто свести концы с концами».