«Дело не только в физике»: Денис Клявер раскрыл секрет своей отличной формы

Певец Денис Клявер перед 50-летием раскрыл секрет своей отличной формы. Артист рассказал, что соблюдает здоровый образ жизни, правильно питается, занимается спортом и не забывает поддерживать хорошее эмоциональное состояние. Он дал интервью Леди Mail.

Бывший солист коллектива «Чай вдвоем» заявил, что много лет соблюдает режим.

«Что я для этого делаю? Тут правильнее будет сказать, чего я не делаю. Не пью, не курю, слежу за своим питанием, сплю не меньше восьми часов в сутки. Я с уважением отношусь к своему телу, которое мне дал Господь Бог и оно отвечает мне взаимностью. Но тут, конечно, дело не только в физике, — большое значение имеет эмоциональное состояние. А оно у меня всегда на высоте», — признался Денис.

Певец вспомнил, как еще подростком пришел в тренажерный зал. Он хотел добиться красивой фигуры. Потом понял, что сила помогает в жизни – если мужчина видел несправедливость, то мог заступиться за более слабого и не «получить по лицу».

Также благодаря тренировкам, Клявер смог избавиться от вредных привычек и перестал есть чипсы. Он не видел результата своего труда, когда употреблял вредности. Так что просто отказался от них. Артист вспомнил, как соблюдал режим во время гастролей коллектива вместе со Стасом Костюшкиным.

«Когда в 1994-ом в мою жизнь пришла группа «Чай вдвоем», это еще больше укоренило меня в ЗОЖе — на гастролях мы со Стасом также соблюдали режим и делали все, что на сцену выходить в отличной форме», — добавил певец.

Ранее Денис Клявер рассказал, что жалеет о том, что мало общался со своим отцом Ильей Олейниковым.